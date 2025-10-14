Milho 1ª safra terá alta de 14,0%, para 26,1 milhões de toneladas, e o milho 2ª safra terá aumento de 22,4%Embrapa/Divulgação
IBGE: área a ser colhida de 81,4 milhões de hectares em 2025 é 3,0% maior ante 2024
País deve ter neste ano um volume recorde de soja, milho, algodão e sorgo
Volume de serviços sobe 0,1% em agosto ante julho, revela IBGE
Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve alta de 2,5%
Rede de lojas abre 78 vagas temporárias para o fim de ano no Rio
Oportunidades são para os períodos de Black Friday e Natal, com início previsto para novembro e dezembro
Prova Nacional de Docentes tem mais de 1 milhão de inscritos
Exame vai avaliar 17 áreas da Licenciatura
Preço do GNV cai em todo o Sudeste em setembro, aponta IPTL
No Rio de Janeiro, o combustível foi comercializado em média a R$ 4,56
Rede de supermercados está com mais de 150 vagas para nova filial
Para participar da seleção, é obrigatório pegar carta de encaminhamento nas Centrais do Trabalhador do Centro, Tijuca, Engenho Novo ou Ilha do Governador
