Suspensão da concessão do consignado pelas instituições financeiras foi publicada no Diário Oficial José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Publicado 16/10/2025 12:01 | Atualizado 16/10/2025 16:42

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou quatro suspensões cautelares de novas averbações de consignado para aposentados e pensionistas, proibindo operações do Banco Inter, Paraná Banco, Facta Financeira e Cobuccio Sociedade de Crédito Direto.



Os quatro despachos, publicados no Diário Oficial da União (DOU), citam descumprimento dos Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS. O órgão enfatizou que as decisões são necessárias para "cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração".



Na semana passada, o INSS também proibiu o Banco Master de conceder empréstimos consignados a aposentados e pensionistas, decisão que foi tomada diante de um "volume expressivo" de reclamações.

Posicionamento

O Banco Inter, por meio de nota, se posicionou sobre a decisão do INSS:

O Inter esclarece que foi surpreendido com a suspensão cautelar de novos consignados pelo INSS e informa que está contato com o Instituto para entender os motivos da decisão. O Inter reforça ainda seu compromisso com a transparência e o respeito aos clientes, especialmente aposentados e pensionistas.