Mauro Vieira é o responsável pelas negociações com Marco RubioLula Marques/Agência Brasil
Haddad cita conversa com Mauro Vieira e mostra confiança em avanço nas negociações com os Estados Unidos
Ministro das Relações Exteriores se reúne nesta quinta-feira com o secretário Marco Rubio
Eletrobras vende à J&F participação na Eletronuclear
Negócio de R$ 535 milhões marca a entrada dos irmãos Joesley e Wesley Batista no setor de geração de energia nuclear
Ainda estou esperando Lula me chamar para falar de alternativas à MP do IOF, diz Haddad
Ministro da Fazenda aguarda convocação do presidente
INSS suspende novos consignados do Banco Inter e mais 3 instituições
De acordo com o órgão, medida se fez necessária para 'cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração'
Na Índia, Alckmin anuncia visto eletrônico e ampliação do comércio entre os dois países
As nações têm um acordo de preferência tarifária
Atividade econômica brasileira cresce 0,4% em agosto
Em 12 meses, indicador é positivo em 3,2%
