Os cursos oferecidos são no formato EADReprodução/Internet

Publicado 16/10/2025 11:14

A Universidade do Setor de Petróleo e Gás (UnIBP) amplia sua oferta de cursos gratuitos. Entre as qualificações disponíveis, destaca-se “FluêncIA – Inteligência Artificial para Estudantes”, que capacita jovens a utilizarem ferramentas de IA, como o Microsoft Copilot, para potencializar o aprendizado, organizar a rotina acadêmica e se preparar para o mercado de trabalho.

Em parceria com a Microsoft Philantropies, a UnIBP também disponibiliza o Soluções de IA no GitHub, a AI-900 – Microsoft Azure e o FluêncIA para Empreendedores. Esta ação visa à construção bem-sucedida de uma agenda e conteúdo programático para ampliar o acesso a trilhas de aprendizagem em competências digitais, inteligência artificial, nuvem e produtividade.

A UniBP ainda oferece expertise em temas como Ecossistemas de Inovação no Setor de Energia e a websérie Compliance – Integridade Corporativa. As formações abrangem desde conceitos fundamentais da inteligência artificial e inovação até aplicações práticas em desenvolvimento de software, segurança corporativa e transformação digital.