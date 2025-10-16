Os cursos oferecidos são no formato EADReprodução/Internet
Universidade oferece cursos gratuitos para o setor de energia e tecnologia
Interessados podem se inscrever pela internet
Universidade oferece cursos gratuitos para o setor de energia e tecnologia
Interessados podem se inscrever pela internet
Raízen abre seleção para estágio
Programa oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 2 mil
Palestra aborda inteligência artificial e criatividade na moda
Evento acontecerá na Cápsula - Centro de Inovação Senac RJ
Rede de fast food vai abrir 62 vagas de emprego
As oportunidades são para unidades no Rio de Janeiro, Campos de Goytacazes e Volta Redonda
Feira na Zona Oeste oferece mais de três mil vagas de empregos
Evento contará com a participação de 30 empresas
iFood e Uber oferecem até R$ 500 a entregadores em meio ao crescimento da concorrência
A intenção é otimizar o horário de pico de cada plataforma
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.