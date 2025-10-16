Os cursos oferecidos são no formato EADReprodução/Internet

A Universidade do Setor de Petróleo e Gás (UnIBP) amplia sua oferta de cursos gratuitos. Entre as qualificações disponíveis, destaca-se “FluêncIA – Inteligência Artificial para Estudantes”, que capacita jovens a utilizarem ferramentas de IA, como o Microsoft Copilot, para potencializar o aprendizado, organizar a rotina acadêmica e se preparar para o mercado de trabalho.
Em parceria com a Microsoft Philantropies, a UnIBP também disponibiliza o Soluções de IA no GitHub, a AI-900 – Microsoft Azure e o FluêncIA para Empreendedores. Esta ação visa à construção bem-sucedida de uma agenda e conteúdo programático para ampliar o acesso a trilhas de aprendizagem em competências digitais, inteligência artificial, nuvem e produtividade.
A UniBP ainda oferece expertise em temas como Ecossistemas de Inovação no Setor de Energia e a websérie Compliance – Integridade Corporativa. As formações abrangem desde conceitos fundamentais da inteligência artificial e inovação até aplicações práticas em desenvolvimento de software, segurança corporativa e transformação digital.
Os cursos são ofertados na modalidade Ensino a Distância (EAD), com acesso disponível por até 30 dias após a inscrição, o que garante flexibilidade para que os estudantes organizem sua própria rotina de aprendizado. Os interessados podem se inscrever acessando o site https://www.unibp.com.br/encontre-seu-curso/?_aba=cursos-gratuitos.