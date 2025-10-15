Novos contratados reforçarão as universidades e institutos federais - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/10/2025 12:27

O governo federal autorizou a contratação de 6.737 novos cargos para professores e técnicos administrativos para atuar em universidades federais em todo o país. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, por meio de vídeo publicado nas redes sociais.

Camilo lembrou que os novos cargos somam-se a milhares de outros que já tinham sido autorizados há menos de três meses para institutos federais. “Em julho, já tínhamos autorizado a criação de 4.500 cargos para professores e técnicos dos institutos federais”, completou.



Esther Dweck adiantou que o governo pretende reforçar ainda mais os quadros dos institutos federais. “São mais de 1.200 novos cargos de professores efetivos, 249 cargos de professores substitutos e quase 5.300 cargos de técnico administrativo previstos”, disse. Desde o início do governo, segundo a ministra, foram autorizadas 15 mil novas vagas para universidades e institutos.