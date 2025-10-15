Entregadores receberão bônus, caso atinjam metas - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 15/10/2025 14:06

O iFood e a Uber anunciaram nesta quarta-feira, 15, um programa conjunto que pagará um bônus de até R$ 500 a entregadores e motociclistas cadastrados nas duas plataformas. Os profissionais terão acesso a desafios, que incluem alcançar um determinado número de viagens na Uber e de entregas no iFood. Caso cumpram todas as metas, eles recebem bônus extras, que não são oferecidos separadamente pelas empresas.

A intenção é otimizar o horário de pico de cada plataforma: viagens para transporte de passageiros ou para envio de encomendas têm maior demanda nos horários comerciais, enquanto os pedidos de delivery se intensificam no almoço e no jantar, de acordo com as companhias.

Para participar, é preciso estar inscrito nas categorias Moto, Flash e Entregas. A iniciativa terá duração de quatro semanas e começou a ser testada em Ribeirão Preto, interior paulista, no início deste mês. Agora, a ação será levada para Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Piracicaba e Sorocaba, ambas no interior paulista.

A parceria entre as duas empresas foi anunciada em maio deste ano. O objetivo é que, até o fim de 2025, os consumidores possam fazer pedidos e solicitar viagens em um único aplicativo. A medida também ampliará o alcance de lojistas e restaurantes, que terão acesso a uma base maior de usuários.

As mudanças ocorrem em meio ao crescimento da concorrência entre os aplicativos de entregas e viagens. A 99 retornou ao mercado de delivery de comida neste ano com a 99Food, que começou a ser testada em Goiânia, em Goiás, em junho. A empresa já chegou a cidade de São Paulo e a região do ABC paulista e pretende expandir suas operações para mais 15 cidades até o início do próximo ano.

Já a Keeta começará um projeto-piloto em Santos e em São Vicente, no litoral paulista, a partir de 30 de outubro. A plataforma chinesa de entrega de comida já cadastrou mais de 700 marcas de restaurantes nas duas cidades do litoral paulista, incluindo grandes redes como Sodiê, The Coffee, Seven Kings e Mania de Churrasco, além de estabelecimentos conhecidos localmente.

A Keeta é a marca internacional da gigante Meituan, líder no mercado de entregas na China, que anunciou investimento de R$ 5,6 bilhões para se estabelecer no mercado brasileiro nos próximos cinco anos. O plano da empresa é que o aplicativo de delivery comece a operar também na capital paulista até o fim de 2025.