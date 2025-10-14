Atividades turísticas tiveram crescimento de 2,5% no EstadoPedro Teixeira/Agência O Dia
Volume de serviços prestados no Rio de Janeiro cresce 1,3% em agosto
Resultado ficou acima da média nacional, que foi de 0,1%
Universidade realiza oficinas gratuitas de educação climática, saúde e meio ambiente
Atividades serão realizadas no campus Tijuca
Rede de lojas abre 78 vagas temporárias para o fim de ano no Rio
Oportunidades são para os períodos de Black Friday e Natal, com início previsto para novembro e dezembro
Prova Nacional de Docentes tem mais de 1 milhão de inscritos
Exame vai avaliar 17 áreas da Licenciatura
Rede de supermercados está com mais de 150 vagas para nova filial
Para participar da seleção, é obrigatório pegar carta de encaminhamento nas Centrais do Trabalhador do Centro, Tijuca, Engenho Novo ou Ilha do Governador
Inep abre inscrições para médicos elaboradores de questões de provas
Interessado deve ter especialização e ser docente em curso de medicina
