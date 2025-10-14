Atividades turísticas tiveram crescimento de 2,5% no Estado - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 14/10/2025 15:27

O volume de serviços prestados no Estado cresceu 1,3% em agosto, na comparação com o mês de julho. O resultado ficou acima da média nacional, que foi de 0,1%. No ano, o setor de serviços no estado acumula alta de 1%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta terça-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O destaque no mês, segundo a pesquisa, foi a expansão dos serviços profissionais, administrativos e complementares, transportes e serviços prestados às famílias.

Ainda de acordo com o IBGE, na comparação mensal, na passagem de julho para agosto, o Rio de Janeiro se destacou, com um crescimento de 2,5% nas atividades turísticas, superando o índice nacional, que ficou em 0,8%. Em relação a agosto de 2024, o turismo no Estado cresceu 12,7%.