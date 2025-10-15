Inscrições no programa de estágio da Peers Consultin vão até o dia 31Reprodução
Consultoria abre inscrições para programa de estágio
Para se candidatar, o interessado deve acessar a página do processo seletivo na internet
iFood e Uber oferecem até R$ 500 a entregadores em meio ao crescimento da concorrência
A intenção é otimizar o horário de pico de cada plataforma
Governo autoriza contratação de 6,7 mil novos professores e técnicos em universidades federais
Em julho, o MEC e o MGI já tinham aprovado a criação de 4.500 cargos para instituições de ensino superior
Feira de empregos no Rio oferece mais de 6 mil vagas e oficinas de capacitação
Evento gratuito será realizado no dia 21 de outubro, no estacionamento do BioParque do Rio, e reunirá empresas de diversos setores em busca de profissionais para a alta temporada
Volume de serviços prestados no Rio de Janeiro cresce 1,3% em agosto
Resultado ficou acima da média nacional, que foi de 0,1%
Universidade realiza oficinas gratuitas de educação climática, saúde e meio ambiente
Atividades serão realizadas no campus Tijuca
