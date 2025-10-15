Inscrições no programa de estágio da Peers Consultin vão até o dia 31 - Reprodução

Inscrições no programa de estágio da Peers Consultin vão até o dia 31Reprodução

Publicado 15/10/2025 11:14

A Peers Consulting + Technology, consultoria especializada em negócios e tecnologia, abriu as inscrições para o ‘Centro de Desenvolvimento Peers Group (CDPeers Group), como é chamado o programa de estágio da empresa. O propósito do projeto é acelerar a evolução de profissionais que estão iniciando a carreira nas áreas de consultoria e de tecnologia. A empresa oferece cerca de 20 vagas de estágio para as áreas de Consulting, Digital Consulting, Digital Solutions e Cyber Security.

O próximo CDPeers Group terá início em fevereiro, e os candidatos deverão ser estudantes com formação prevista entre dezembro de 2026 a dezembro de 2027 nos cursos de Engenharias, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Sistemas para Informação, Sistemas para Internet, Economia, Matemática, Ciências Exatas, Tecnologia, Computação ou Analytics/Dados e áreas correlatas em automação. Além disso, serão avaliadas as seguintes competências: foco em gerar resultado aos clientes, habilidade de comunicação e relacionamento, capacidade analítica, proatividade, dinamismo e conhecimento em análises.

O processo seletivo e o estágio são 100% on-line e aceita pessoas cursando universidades de todo o Brasil. Durante o programa, residentes na mesma cidade que os projetos desenvolvidos podem ir presencialmente nos clientes e nos escritórios Peers Group para acelerar o aprendizado.

A seleção também conta com uma mentoria para mulheres cis, trans e pessoas não-binárias. A meta é estabelecer a equidade de gênero e criar um ambiente mais inclusivo a todas as pessoas.

Os estagiários contam com uma série de benefícios, como auxílio-refeição, alimentação e mobilidade, plano de saúde e odontológico, dayoff de aniversário, reembolso para esportes e hobbies e serviços de assessoria esportiva. Além disso, treinamentos institucionais, programa de orientação de desenvolvimento, parcerias com instituições de ensino e credencial do Sesc.