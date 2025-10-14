Feira Primeiro Passo no estacionamento do BioParque do Rio - Divulgação

Publicado 14/10/2025 21:28

Mais de 6 mil vagas de emprego serão oferecidas no Rio de Janeiro durante a terceira edição da Feira Primeiro Passo, que acontece no próximo dia 21 de outubro, das 8h às 14h, no estacionamento do BioParque do Rio, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio. O evento, gratuito, reúne empresas de diferentes setores e inclui atividades de capacitação para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

A feira deve atrair centenas de candidatos interessados em oportunidades temporárias e efetivas, com destaque para o aumento de contratações no período de alta temporada. Entre as empresas participantes estão Metrô Rio, Grupo Carrefour, C&A, Light, Grupo Trigo, Águas do Rio, Sonho dos Pés, Cury, Tenda, Paineiras-Corcovado, AquaRio e BioParque do Rio, entre outras.

Além das vagas de emprego, o evento contará com palestras e oficinas sobre elaboração de currículo, postura em entrevistas e orientação profissional. Também haverá serviços gratuitos, como confecção de currículos, inscrições em cursos, atendimento a pessoas com deficiência e apoio psicológico e nutricional.

Em 2023, a Feira Primeiro Passo reuniu mais de 5 mil oportunidades de trabalho. Este ano, a expectativa é ampliar o número de contratações e facilitar o acesso dos candidatos a empresas que buscam reforçar suas equipes para o fim de ano.

Serviço:

Feira Primeiro Passo – oportunidades de emprego e capacitação. Data: 21 de outubro. Horário: 8h às 14h. Local: Estacionamento do BioParque do Rio – Quinta da Boa Vista, São Cristóvão. Entrada gratuita.