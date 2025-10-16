A palestra será ministrada por Michelle DouglasDivulgação
O evento vai introduzir de forma acessível e prática o universo da inteligência artificial aplicada à moda. Michelle Douglas explicará o que é IA, como as ferramentas funcionam e como profissionais podem começar a utilizá-las em seu processo criativo. Serão apresentados exemplos reais, como a coleção de uniformes para o Brasil nas Olimpíadas de 2024, desenvolvida com IA e que viralizou nas redes sociais. Também serão explorados os principais aplicativos e plataformas disponíveis atualmente. O encontro tem como objetivo desmistificar a tecnologia, inspirar os participantes a experimentar novas possibilidades criativas e mostrar como a IA já está transformando a moda e o design no Brasil e no mundo.
A Cápsula – Centro de Inovação do Senac RJ funciona como um Hub de Inovação, um ambiente catalisador de ideias e projetos voltados à transformação dos setores do comércio, serviços, turismo e economia criativa. Com atuação orientada por princípios de cocriação, colaboração e experimentação, a Cápsula promove a convergência entre o conhecimento técnico, a prática criativa e as necessidades reais do mercado. A iniciativa promove palestras, workshops, experiências de aprendizado inovadoras, além de consultorias e atendimento para profissionais e empresas, possibilitando a experimentação de tecnologias e o desenvolvimento de produtos, projetos e novos serviços.
Cápsula - Centro de Inovação do Senac RJ: Avenida Presidente Vargas, 62 – Centro.
Palestra | “Inteligência Artificial e Criatividade na Moda - Aprenda a criar seus prompts com exemplos práticos”.
Data: 23/10/2025, às 17h
Horário: 17h.
Inscrições gratuitas pelo link https://capsula.rj.senac.br/iaecriatividadenamoda/.
