A palestra será ministrada por Michelle DouglasDivulgação

Publicado 16/10/2025 10:43

No dia 23, a Cápsula - Centro de Inovação Senac RJ promoverá a palestra “Inteligência Artificial e Criatividade na Moda - Aprenda a criar seus prompts com exemplos práticos”, ministrada pela estrategista em Fashion Tech Voice e AI Creator Michelle Douglas. O evento é gratuito e tem parceria com o Sebrae Rio. Haverá emissão de certificado para os participantes. Antes da palestra, às 16h30, haverá ainda uma demonstração de impressão 3D com possibilidades de aplicação para confecção de roupas e acessórios.



O evento vai introduzir de forma acessível e prática o universo da inteligência artificial aplicada à moda. Michelle Douglas explicará o que é IA, como as ferramentas funcionam e como profissionais podem começar a utilizá-las em seu processo criativo. Serão apresentados exemplos reais, como a coleção de uniformes para o Brasil nas Olimpíadas de 2024, desenvolvida com IA e que viralizou nas redes sociais. Também serão explorados os principais aplicativos e plataformas disponíveis atualmente. O encontro tem como objetivo desmistificar a tecnologia, inspirar os participantes a experimentar novas possibilidades criativas e mostrar como a IA já está transformando a moda e o design no Brasil e no mundo.



A Cápsula – Centro de Inovação do Senac RJ funciona como um Hub de Inovação, um ambiente catalisador de ideias e projetos voltados à transformação dos setores do comércio, serviços, turismo e economia criativa. Com atuação orientada por princípios de cocriação, colaboração e experimentação, a Cápsula promove a convergência entre o conhecimento técnico, a prática criativa e as necessidades reais do mercado. A iniciativa promove palestras, workshops, experiências de aprendizado inovadoras, além de consultorias e atendimento para profissionais e empresas, possibilitando a experimentação de tecnologias e o desenvolvimento de produtos, projetos e novos serviços.