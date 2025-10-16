Feira de empregos da Zona Oeste terá a 16ª edição - Divulgação

Publicado 16/10/2025 09:12 | Atualizado 17/10/2025 10:22

O Centro Universitário São José promove na terça (21) e quarta-feira (22) a 16ª edição da Feira de Estágios e Empregabilidade da Zona Oeste, maior evento desta natureza na região. Este ano, a feira contará com mais de 3 mil oportunidades para quem está em busca de uma colocação profissional. A participação é gratuita.



Participarão da Feira mais de 30 empresas e instituições com stands e oportunidades de trabalho, tais como Ojo Consultoria, Fundação CSN, Espro, Grupo Cataratas, Fundação Mudes, Cultural Care, Camp Mangueira, JW Marriot, Nube, Isbet, CIEE, Extreme Dig, Hotéis Bourbon, Superestágios, Rede D'or, Prezunic Cencosud, Dancor, Sest/Senat, Rio +Saneamento, Sebrae, Hospital São Matheus, Limppano, Grupo Kriativa, Talentos Consultoria, Adepe RH, Firjan, Barreto Engenharia, Setrab, Jucerja, Senac, Venit Hotéis, Mieletric Brasil, Renapsi RH, Drogarias Pacheco, entre outros.



Os participantes do evento participarão das atividades desenvolvidas pelas empresas em seus stands, como palestras, workshops, dinâmicas, além de pegarem informações, deixarem currículos e se candidatarem para as oportunidades de trabalho e estágio disponíveis.



De acordo com os organizadores, a feira atende à demanda dos grandes varejistas e representantes da indústria, que costumam intensificar as contratações diante da ampliação de produção e vendas na reta final do ano.

Para aqueles que estiverem em busca de uma oportunidade, mas não tiverem currículos em mãos, será oferecida orientação para montagem de currículos adequados e atrativos. Além disso, os visitantes poderão imprimi-los gratuitamente no local.



Ao longo de 15 edições, a Feira de Estágios e Empregabilidade da Zona Oeste se consolidou como a maior evento do tipo na região, sendo referência para estudantes e trabalhadores em busca de oportunidades. Nesse período, foram gerados aproximadamente 100 mil encaminhamentos para vagas de emprego.



Prestação de serviços



Assim como na edição anterior, a Feira terá como diferencial a prestação de serviços gratuitos para os visitantes e comunidade local. Alunos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia farão atendimentos relativos à saúde. Já os alunos do curso de Direito farão atendimento jurídico.



Os visitantes da feira também participarão de sorteios de bolsas para cursos gratuitos, para cursos técnicos no Colégio Realengo, para cursos de idioma e, também, para a graduação na própria universidade.

