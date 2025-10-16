Inscrições no programa de estágio da Raízen vão até 2 de novembro - Reprodução

Publicado 16/10/2025 10:58

Até o dia 2 de novembro estão abertas as inscrições no programa de estágio da Raízen, empresa do setor de energia. Há vagas para a cidade do Rio de Janeiro. A iniciativa é voltada para quem busca busca aprendizado contínuo, experiências diversas e desenvolvimento de carreira dentro da companhia em quatro grandes áreas, cobrindo o suporte corporativo, a atuação comercial e as operações de produção e logística.

Os pré-requisitos para concorrer às vagas de estágio são: ser estudante do ensino superior no Brasil (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura); ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027; ter disponibilidade para estagiar 6h por dia (dentro do horário comercial).

Entre os benefícios oferecidos aos estagiários estão bolsa-auxílio mensal de R$ 2 mil; recesso remunerado; auxílio-transporte ou fretado (valor varia de acordo com a localidade da vaga); plano de saúde e odontológico; seguro de vida; Wellhub; vale-refeição ou refeitório no local; e trilha de desenvolvimento.

Áreas de atuação



- Estágio Administrativo: Focado em áreas corporativas, como Finanças, Suprimentos, Jurídico, Planejamento Estratégico e Sustentabilidade, Compliance, Auditoria e Controles, Serviços aos Negócios e Clientes e Tecnologia (Tech).

- Estágio Comercial: A área é responsável por conectar os produtos da empresa a diversos segmentos, abrangendo a gestão da rede de postos Shell (varejo) e soluções B2B em combustíveis e lubrificantes.

- Estágio em Operações EAB (Etanol, Açúcar e Bioenergia): A área é responsável pela atuação nas usinas, conectando campo e indústria na transformação da cana-de-açúcar. Abrange os setores de Indústria (fábricas, manutenção, laboratórios), Agrícola (preparo, plantio, colheita, transporte) e Manutenção automotiva (veículos pesados e agrícolas).

- Estágio em Operações (Supply Chain): O setor é responsável pelo abastecimento e envolve estratégias de logística segura, eficiente e de qualidade dos produtos, até a gestão de estoques. Atua em bases, terminais, aeroportos e portos.

Os candidatos que atenderem aos requisitos passarão por uma seleção composta por testes on-line, dinâmicas em grupo e entrevistas com executivos da Raízen.