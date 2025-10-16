Há vagas de emprego na rede KFC para todos os níveis de escolaridade - Reprodução

Há vagas de emprego na rede KFC para todos os níveis de escolaridadeReprodução

Publicado 16/10/2025 10:16

A KFC Brasil, redes de frango frito, prevê ampliar o número de lojas e a abertura de vagas de emprego no Estado. No Estado, são 62 oportunidades para as novas filiais de Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, além de reforço das equipes na capital fluminense.



No total, são 40 vagas de atendentes e mais 6 de liderança em Campos dos Goytacazes e Volta Redonda. Já na cidade do Rio de Janeiro, há 13 oportunidades para atendentes e 3 coordenadores de loja. Para quem busca o primeiro emprego, há possibilidades a partir dos 16 anos, sem exigência de experiência prévia. Também há vagas para pessoas com deficiência (PCDs).



Requisitos

- Atendente: ensino fundamental completo; experiência em atendimento é um diferencial, mas não obrigatória.

- Coordenador: ensino médio completo; experiência anterior no varejo e na liderança de equipes.

- Gerente: ensino superior cursando ou concluído; experiência com gestão de equipes no varejo, preferencialmente em alimentação.

Benefícios



Os futuros colaboradores terão acesso a um pacote de benefícios, que inclui: vale-transporte, alimentação no local, convênio farmácia, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, parcerias com universidades e cursos, benefícios de entretenimento, Total Pass para atividades físicas, remuneração variável mensal e plano de carreira estruturado.