Há vagas de emprego na rede KFC para todos os níveis de escolaridadeReprodução
No total, são 40 vagas de atendentes e mais 6 de liderança em Campos dos Goytacazes e Volta Redonda. Já na cidade do Rio de Janeiro, há 13 oportunidades para atendentes e 3 coordenadores de loja. Para quem busca o primeiro emprego, há possibilidades a partir dos 16 anos, sem exigência de experiência prévia. Também há vagas para pessoas com deficiência (PCDs).
Requisitos
Os futuros colaboradores terão acesso a um pacote de benefícios, que inclui: vale-transporte, alimentação no local, convênio farmácia, seguro de vida, plano de saúde e odontológico, parcerias com universidades e cursos, benefícios de entretenimento, Total Pass para atividades físicas, remuneração variável mensal e plano de carreira estruturado.
