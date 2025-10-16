Haddad apresentará a Lula alternativas para recompor a perda de arrecadação com a queda da MP do IOFLula Marques/Agência Brasil
Ainda estou esperando Lula me chamar para falar de alternativas à MP do IOF, diz Haddad
Ministro da Fazenda aguarda convocação do presidente
INSS suspende novos consignados do Banco Inter e mais 3 instituições
De acordo com o órgão, medida se fez necessária para 'cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público, até a conclusão definitiva dos processos de apuração'
Na Índia, Alckmin anuncia visto eletrônico e ampliação do comércio entre os dois países
As nações têm um acordo de preferência tarifária
Atividade econômica brasileira cresce 0,4% em agosto
Em 12 meses, indicador é positivo em 3,2%
Universidade oferece cursos gratuitos para o setor de energia e tecnologia
Interessados podem se inscrever pela internet
Raízen abre seleção para estágio
Programa oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 2 mil
