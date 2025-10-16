O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira esteve na residência do Brasil em WashingtonJoédson Alves/Agência Brasil
Mauro Vieira e Marco Rubio se reúnem por cerca de uma hora na Casa Branca
O encontro foi o primeiro desde a conversa entre os presidentes do Brasil e EUA por telefone
Mauro Vieira e Marco Rubio se reúnem por cerca de uma hora na Casa Branca
O encontro foi o primeiro desde a conversa entre os presidentes do Brasil e EUA por telefone
Senado ouve trabalhadores sobre aumento da faixa de isenção do IR
Todos defendem que medida faz justiça social
Para Abiec, EUA devem retomar compra de carne brasileira com revisão de tarifa
Estados Unidos atravessam o menor ciclo pecuário em 75 anos, com cerca de 80 milhões de cabeças de gado
Diretor diz que taxa neutra do BC não lida com eventos únicos; é estrutural
Nilton David cita precatórios e tributação de offshores como eventos que distorceram a leitura da Selic
STF julga desoneração da folha nesta sexta-feira e governo espera resolver buraco fiscal do IOF
Segundo a AGU, impacto nas contas públicas é de R$ 20,23 bilhões em 2025
Haddad cita conversa com Mauro Vieira e mostra confiança em avanço nas negociações com os Estados Unidos
Ministro das Relações Exteriores se reúne nesta quinta-feira com o secretário Marco Rubio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.