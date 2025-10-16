EUA devem retomar compra de carne brasileira com revisão de tarifaPexels
Para Abiec, EUA devem retomar compra de carne brasileira com revisão de tarifa
Estados Unidos atravessam o menor ciclo pecuário em 75 anos, com cerca de 80 milhões de cabeças de gado
Diretor diz que taxa neutra do BC não lida com eventos únicos; é estrutural
Nilton David cita precatórios e tributação de offshores como eventos que distorceram a leitura da Selic
STF julga desoneração da folha nesta sexta-feira e governo espera resolver buraco fiscal do IOF
Segundo a AGU, impacto nas contas públicas é de R$ 20,23 bilhões em 2025
Haddad cita conversa com Mauro Vieira e mostra confiança em avanço nas negociações com os Estados Unidos
Ministro das Relações Exteriores se reúne nesta quinta-feira com o secretário Marco Rubio
Eletrobras vende à J&F participação na Eletronuclear
Negócio de R$ 535 milhões marca a entrada dos irmãos Joesley e Wesley Batista no setor de geração de energia nuclear
Ainda estou esperando Lula me chamar para falar de alternativas à MP do IOF, diz Haddad
Ministro da Fazenda aguarda convocação do presidente
