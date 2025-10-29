Com a decisão do STJ, Refit segue interditada Reprodução
STJ atende União e anula liberação das atividades da Refit
Refinaria foi interditada pela Receita Federal e pela ANP em 19 de setembro
STJ atende União e anula liberação das atividades da Refit
Refinaria foi interditada pela Receita Federal e pela ANP em 19 de setembro
Dívida Pública Federal cai 0,28% em setembro, mas continua acima de R$ 8 trilhões
Vencimento de títulos vinculados à Selic puxou queda
Vendedor ambulante no trem e dona de restaurante no Santa Marta vencem prêmio nacional de empreendedorismo
Fluminenses são destaques do Prêmio Academia Assaí, que distribuiu R$ 1,3 milhão e recebeu mais de 7,5 mil inscrições em todo o país
Edital oferece bolsas de R$ 8 mil a jovens artistas e coletivos
Programa gratuito vai selecionar 12 coletivos em São Paulo, Rio e Salvador para residências artísticas e apresentações em estações de transporte público
Fluminenses perdem R$ 4,1 milhões em golpes online com celulares
Levantamento da OLX aponta queda de 69% nas fraudes em relação ao ano anterior; Rio lidera número de casos no estado
Câmara aprova criação de fundo para financiar atuação da Defensoria Pública da União
Proposta é de autoria da própria instituição e relatada pelo deputado Luiz Carlos Busato (União Brasil-RS)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.