No trimestre encerrado em setembro de 2024, a taxa foi de 6,4%Agência Brasil

Publicado 31/10/2025 09:50 | Atualizado 31/10/2025 09:51

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em setembro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número ficou ligeiramente acima da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 5,5%, com intervalo entre 5,4% e 5,8%. Para o fim deste ano, a mediana das projeções é de taxa de 5,7%, com intervalo entre 5,3% e 6,3%.



Os dados oficiais constam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada pelo IBGE nesta sexta.



A taxa de desocupação de 5,6% registrada no trimestre terminado em setembro repetiu o patamar do trimestre terminado em agosto, mantendo-se assim no menor resultado em toda a série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012 pelo IBGE. No trimestre encerrado em setembro de 2024, a taxa foi de 6,4%.