Programa realiza encaminhamento de profissionais para vagas de emprego - Divulgação/ Roberto Moreyra/ SMTE

Publicado 31/10/2025 08:27

O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), percorrerá sete bairros na próxima semana. A ação começa na próxima segunda-feira (3) na Rua Caraíba, 808, em Rocha Miranda, das 10h às 14h.

Na terça-feira (4), estão programadas duas ações itinerantes. Uma será no Espaço de Integração Nossa Senhora das Graças, na Rua da Carobinha, quadra 63, lote 09, em Santíssimo. E, no mesmo dia, atenderá aos beneficiários da Cozinha Comunitária Carioca da Providência, na Rua da Gamboa, 21, no Santo Cristo. Todas serão realizadas de 10h às 14h.



Já quarta-feira (5), o atendimento será realizado na Estrada Adhemar Bebiano, 4.181, no Engenho da Rainha. No dia seguinte, na quinta-feira (6), no Shopping Guadalupe, na Avenida Brasil, 22.155.

Na sexta-feira (7), a ação estará na Associação Beneficente dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar (ASPOM), na Avenida Dom Hélder Câmara, 8.484, em Piedade. A equipe do programa encerrará os atendimento na Rua Umbuzeiro, 208, em Ricardo de Albuquerque, no sábado (8).

"Na próxima semana, continuaremos cadastrando e encaminhando trabalhadores e trabalhadoras para vagas de emprego não só no setor hoteleiro, mas também em outras áreas da economia”, afirma o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro no banco de oportunidades da SMTE deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco pela internet, no link: https://bit.ly/Cadastro_Emprego_SMTE

Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente no banco de oportunidades da SMTE em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.

