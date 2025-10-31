Inscrições nas capacitações profissionais da Samsung Ocean já estão abertasDivulgação

O programa de capacitação Samsung Ocean está com as inscrições abertas para as aulas e cursos gratuitos no mês de novembro. Composto por mais de 30 atividades, o cronograma aborda as mais diversas temáticas sobre tecnologia e inovação, como Programação, Internet das Coisas, Digital Health, Inteligência Artificial, Ciência de Dados e muito mais. Com aulas remotas, a iniciativa também emite certificados de participação aos alunos concluintes.
O cronograma de atividades remotas abre a agenda de novembro na próxima sexta-feira, 7 de novembro, com uma aula da Triha de Blockchain sobre Ferramentas de Suporte à Programação para Blockchain. Para os interessados em Digital Health, a Trilha em questão oferece, no dia 11, uma aula sobre as aplicações de IoT na área da saúde. Já a Trilha de Inteligência Artificial realiza, nos dias 17 e 19, aulas introdutórias sobre a otimização e computação evolutiva. Por fim, no dia 21, há uma aula voltada ao Backend com NoteJs e Express.
As atividades do Samsung Ocean são gratuitas e oferecem certificado de participação. Os interessados podem se inscrever pelo site www.oceanbrasil.com ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.