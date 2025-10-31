Inscrições nas capacitações profissionais da Samsung Ocean já estão abertas - Divulgação

Publicado 31/10/2025 10:42

O programa de capacitação Samsung Ocean está com as inscrições abertas para as aulas e cursos gratuitos no mês de novembro. Composto por mais de 30 atividades, o cronograma aborda as mais diversas temáticas sobre tecnologia e inovação, como Programação, Internet das Coisas, Digital Health, Inteligência Artificial, Ciência de Dados e muito mais. Com aulas remotas, a iniciativa também emite certificados de participação aos alunos concluintes.