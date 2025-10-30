Iniciativa da OAB-RJ busca aproximar o estudante de Direito do mercado de trabalho - Flávia Freitas/OAB-RJ

Publicado 30/10/2025 14:26

A Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) realiza na próxima segunda-feira, 3, a terceira edição de sua feira de estágio, com escritórios de advocacia que oferecem oportunidades a estudantes de Direito. O evento é gratuito, aberto ao público e vai acontecer das 9h às 17h, no 9º andar do prédio da entidade, na Avenida Marechal Câmara, 150, no Centro.

Coordenado pelas comissões de Assuntos Estudantis e de Estágio da OAB-RJ, a iniciativa tem por principal objetivo abrir novas portas aos futuros advogados e advogadas, com o estímulo ao aprendizado, ao networking e à entrada no mercado de trabalho. A última edição da feira recebeu mais de mil visitantes.