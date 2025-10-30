Iniciativa da OAB-RJ busca aproximar o estudante de Direito do mercado de trabalhoFlávia Freitas/OAB-RJ
OAB-RJ realiza feira de estágio na próxima segunda-feira
Escritórios de advocacia vão oferecer oportunidades para estudantes de Direito
Sesc RJ abre vagas de emprego para nova unidade hoteleira em Paraty
Oportunidades são para candidatos de níveis fundamental e médio
Vendedor ambulante no trem e dona de restaurante no Santa Marta vencem prêmio nacional de empreendedorismo
Fluminenses são destaques do Prêmio Academia Assaí, que distribuiu R$ 1,3 milhão e recebeu mais de 7,5 mil inscrições em todo o país
Edital oferece bolsas de R$ 8 mil a jovens artistas e coletivos
Programa gratuito vai selecionar 12 coletivos em São Paulo, Rio e Salvador para residências artísticas e apresentações em estações de transporte público
Construtora abre inscrições para o programa de estágio de obras
Interessados podem se candidatar a uma das vagas até o dia 30 de novembro
Feira de empregos que aconteceria no Terminal Gentileza é adiada
Evento com oferta de 7 mil vagas foi suspenso por motivos operacionais
