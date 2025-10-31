Inscrições para o programa de trainee da JSL vão até o dia 23 de novembroFreepik/Reprodução
Empresa do setor de logística abre inscrições para programa de trainee
Processo seletivo inclui testes on-line, vídeo de apresentação, dinâmica com gestores e painel com a diretoria
Programa oferece aulas gratuitas sobre IA, Ciência de Dados, Programação, IoT e Digital Health
Capacitações dão direito a certificado de participação
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em sete bairros na próxima semana
Serviço realizará o atendimento das 10h às 14h
OAB-RJ realiza feira de estágio na próxima segunda-feira
Escritórios de advocacia vão oferecer oportunidades para estudantes de Direito
Sesc RJ abre vagas de emprego para nova unidade hoteleira em Paraty
Oportunidades são para candidatos de níveis fundamental e médio
Vendedor ambulante no trem e dona de restaurante no Santa Marta vencem prêmio nacional de empreendedorismo
Fluminenses são destaques do Prêmio Academia Assaí, que distribuiu R$ 1,3 milhão e recebeu mais de 7,5 mil inscrições em todo o país
