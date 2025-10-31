Inscrições para o programa de trainee da JSL vão até o dia 23 de novembro - Freepik/Reprodução

Publicado 31/10/2025 08:40

A JSL, empresa de serviços logísticos, abriu inscrições para o Programa de Trainee 2026, com vagas para o Rio de Janeiro. A iniciativa oferece trilhas reais de desenvolvimento, que combinam aprendizado prático e teórico em diferentes áreas estratégicas da companhia. O processo seletivo inclui testes on-line, vídeo de apresentação, dinâmica com gestores e painel com a diretoria, com admissão prevista para 2 de março de 2026.

“Buscamos jovens que queiram fazer parte de um setor essencial para o país, com disposição para aprender e crescer junto com a JSL. Nosso propósito é formar profissionais que compreendam toda a cadeia logística e possam ser protagonistas das transformações que estão em curso no setor”, afirma Mauro Cardoso, diretor de Gente e Gestão da JSL.