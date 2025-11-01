Chips chineses são essenciais para a produção de carros flex no BrasilReprodução
Governo diz que China abrirá diálogo com setor automotivo brasileiro para evitar falta de chips
Indústria teme desabastecimento e redução da produção de carros flex
Governo diz que China abrirá diálogo com setor automotivo brasileiro para evitar falta de chips
Indústria teme desabastecimento e redução da produção de carros flex
Novas regras do saque-aniversário do FGTS entram em vigor neste sábado
Antecipações terão limite de parcelas e valor máximo por saque
Receita exigirá CPF de cotistas em todos os fundos de investimento
Medida pretende combater lavagem de dinheiro e esquemas criminosos
Aneel mantém bandeira vermelha 1 na conta de luz em novembro
Consumidor pagará R$ 4,46 extras a cada 100 KWh consumidos
Petrobras reduz preço do gás natural em 1,7%, em média, a partir deste sábado
Reajuste faz parte dos contratos com as distribuidoras
Mutirão de renegociação de dívidas bancárias começa neste sábado
Instituições financeiras oferecerão condições especiais para débitos em atraso de cartão de crédito, cheque especial e consignado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.