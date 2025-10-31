Decoração é uma das armas dos lojistas para aumentar as vendas no Halloween - Ana Carolina Manzzi / Agência O Dia

Decoração é uma das armas dos lojistas para aumentar as vendas no Halloween

Publicado 31/10/2025 13:55

Levantamento feito pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), que ouviu 200 lojistas de segmentos como os de artigos para festas, vestuário e acessórios, estima que o comércio carioca poderá registrar um crescimento de até 2% nas vendas relacionadas ao Halloween, o Dia das Bruxas, deste ano. A data que caiu no gosto popular do brasileiro e vem ganhando cada vez mais relevância no calendário promocional do varejo. A expectativa é impulsionada pela ampliação do consumo de produtos temáticos e pela maior adesão de escolas, estabelecimentos comerciais e famílias à celebração.

De acordo com o presidente do SindilojasRio e do CDLRio, Aldo Gonçalves, a data movimenta, sobretudo, lojas de fantasias, acessórios, maquiagem, decoração, artigos de festa e de doces e balas.

“O Halloween já se consolidou como uma boa oportunidade para o varejo. Mesmo sendo uma data pontual, ela anima o setor e estimula compras rápidas, de baixo valor e grande volume. Os lojistas se prepararam com antecedência e criaram ambientação temática nas lojas para ampliar o fluxo e as vendas”, afirma.

Entre os itens mais procurados neste período estão fantasias infantis, acessórios como capas, tiaras e máscaras, maquiagens artísticas, doces e chocolates, e kits decorativos para comemorações em casa e na escola. Lojas de departamentos, papelarias e mercados também têm registrado incremento nas vendas por conta das compras de última hora.

Segundo Gonçalves, diferentemente de outras datas, o Halloween tem se destacado pela compra por impulso, o que favorece especialmente as micro e pequenas empresas. Para este ano, os lojistas estão apostando em promoções relâmpago, vitrines temáticas, combos de doces e decoração e ações direcionadas ao público infantil. A expectativa positiva também reflete a retomada gradual do consumo no segundo semestre.

“Datas como o Halloween ajudam a aquecer o comércio e preparar o ambiente para o ciclo mais importante de vendas do ano, que inclui Black Friday e Natal. São oportunidades estratégicas que fortalecem o planejamento dos lojistas e melhoram o desempenho do varejo carioca”, conclui Aldo Gonçalves.