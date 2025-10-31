Emprego com carteira assinada no setor privado bate recorde Marcelo Camargo / Agência Brasil
IBGE: emprego com carteira assinada no setor privado bate recorde de 39,229 milhões de pessoas
Outras 13,498 milhões de pessoas trabalham na iniciativa particular
Desemprego no trimestre cai para menor taxa da série histórica
IBGE registrou queda de 11,8% na comparação com mesmo período de 2024
Rio de Janeiro abre mais de 16 mil novos postos formais de trabalho em setembro
A capital lidera o ranking geração de empregos no Estado
Setor público tem déficit primário de R$ 33,235 bi em 12 meses até setembro, mostra BC
Estados tiveram superávit de R$ 17,016 bilhões
Programa oferece aulas gratuitas sobre IA, Ciência de Dados, Programação, IoT e Digital Health
Capacitações dão direito a certificado de participação
Detran RJ alerta para tentativas de fraude do IPVA
Quadrilhas usam sites falsos para emitir boletos
