Emprego com carteira assinada no setor privado bate recorde Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 31/10/2025 13:08

O país registrou novo recorde no número de trabalhadores atuando com carteira assinada no setor privado no trimestre terminado em setembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O total de pessoas com carteira assinada no setor privado avançou a um ápice de 39,229 milhões de trabalhadores, 209 mil vagas a mais em um trimestre. Em um ano, esse contingente cresceu em 1,039 milhão de pessoas.

O número de empregados sem carteira assinada no setor privado totalizou 13,498 milhões. O número de trabalhadores por conta própria foi de 25,890 milhões. O montante que está trabalhando no setor público ficou em 12,845 milhões de pessoas.

Contribuição à Previdência

De acordo com o IBGE, o Brasil alcançou um recorde de 67,650 milhões de trabalhadores ocupados contribuindo para instituto de Previdência no trimestre encerrado em setembro.

A proporção de contribuintes entre os ocupados foi de 66,0% no trimestre até setembro, ante 65,7% no trimestre até junho.