Detran RJ alerta que boletos para pagamento do IPVA só devem ser emitidos pelo site da SefazDivulgação

Publicado 31/10/2025 10:13

O Detran RJ alerta que não envia notificação de multas aos usuários por e-mail ou SMS. Qualquer tentativa de comunicação eletrônica sobre infração de trânsito ou suspensão da CNH é golpe e poderá direcionar os cidadãos para o pagamento indevido de débitos. As notificações de infração são enviadas apenas por carta registrada, para o endereço do usuário cadastrado no departamento.

O órgão esclarece que seu site é o único canal oficial para informações aos usuários. Páginas com endereços parecidos são encontrados em buscas na internet, mas são falsos e direcionam o cidadão para o pagamento de boletos falsos. Para pagar multas ou taxas de licenciamento e de outros serviços oferecidos pelo Detran, o caminho correto é acessar o site do Bradesco , nas abas Produtos e serviços, Serviços e, depois, Pagamentos e Tributos.

O pagamento do IPVA é feito para a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ); não para o Detran RJ. Desconfie de cobranças do imposto que fazem menções ao departamento. A Sefaz também alerta os proprietários de veículos contra golpes no pagamento do IPVA. Sites fraudulentos são encontrados na internet, alguns com a identidade visual de endereços oficiais da Secretaria de Fazenda.

O caminho correto para pagar o IPVA é obter o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (Darj) no hotsite criado pela secretaria exclusivamente para este fim . Ao informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), o contribuinte tem acesso às opções de pagamento.

A Secretaria esclarece que não envia documentos de pagamento ou faz contato por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. A recomendação é digitar o endereço do hotsite diretamente no navegador, evitando sites de busca que podem direcionar a endereços criados por golpistas. Quem tiver dúvidas sobre o IPVA pode procurar os canais oficiais de atendimento pelo e-mail ipva.atendimento@fazenda.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 2334-4440.

No site Detran RJ, o usuário pode consultar multas e demais pendências do veículo através do Posto Digital ou pelo aplicativo do Posto Digital Detran RJ disponível nas principais lojas digitais. Acessar links fraudulentos pode acarretar, além de prejuízo financeiro, roubo de informações e vírus que danificam e prejudicam a eficiência dos equipamentos eletrônicos.