Setor de serviços foi o responsável pela maior parte das vagas de emprego geradas no Estado - Vitor Vasconcelos/Secom-PR

Setor de serviços foi o responsável pela maior parte das vagas de emprego geradas no EstadoVitor Vasconcelos/Secom-PR

Publicado 31/10/2025 11:25

O Estado registrou a abertura de 16.009 empregos com carteira assinada em setembro e chegou ao saldo de 97.114 novos postos formais no acumulado dos nove primeiros meses de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta quinta-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O Rio de Janeiro apresentou desempenho positivo em quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de Serviços, que gerou 10.309 novos postos. Na sequência aparecem Comércio (2.721), Construção (1.809) e Indústria (1.269). Apenas a Agropecuária apresentou desempenho negativo, com -99 postos.

As novas vagas com carteira assinada geradas em setembro no Rio de Janeiro foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 8.285 postos, contra 7.724 vagas ocupadas pelas mulheres. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 11.108 postos no estado do Rio de Janeiro. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas no estado em setembro: 8.381.



A capital foi o município fluminense com melhor saldo em setembro, com 7.580 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 2,1 milhão de empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado no mês aparecem Niterói (841), Duque de Caxias (804) e Macaé (529).

O Brasil chegou ao patamar de 1,7 milhão de empregos com carteira assinada nos primeiros nove meses de 2025, entre janeiro e setembro. Com isso, o número total de vínculos formais ativos atingiu o patamar recorde de 48,9 milhões. Desde janeiro de 2023, são 4,8 milhões de vagas criadas no País.

Em setembro, o saldo ficou positivo em 213.002 postos formais de trabalho, resultado de 2.292.492 admissões e 2.079.490 desligamentos. As 27 unidades da Federação tiveram saldo positivo, assim como os cinco grupamentos de atividades econômicas avaliados: Serviços, Indústria, Comércio, Construção e Agropecuária. O salário médio real de admissão foi de R$ 2.286,34.