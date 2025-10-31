Dados sobre o déficit do setor público foram divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Dados sobre o déficit do setor público foram divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feiraRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 31/10/2025 10:48

O setor público consolidado — governo central, estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras — teve déficit primário de R$ 33,235 bilhões nos 12 meses encerrados em setembro, o equivalente a 0,27% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central nesta sexta-feira, 31. O rombo como proporção do PIB diminuiu frente a agosto, quando era de 0,19%.

O governo Central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 39,365 bilhões, ou 0,32% do PIB, no acumulado de 12 meses até setembro deste ano.

Estados tiveram superávit de R$ 17,016 bilhões (0,14% do PIB), e municípios, déficit de R$ 2,923 bilhões (0,02% do PIB). Nas empresas estatais, o saldo foi negativo em R$ 7,963 bilhões, ou 0,06% do PIB.