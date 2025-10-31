Dados sobre o déficit do setor público foram divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feiraRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Setor público tem déficit primário de R$ 33,235 bi em 12 meses até setembro, mostra BC
Estados tiveram superávit de R$ 17,016 bilhões
Programa oferece aulas gratuitas sobre IA, Ciência de Dados, Programação, IoT e Digital Health
Capacitações dão direito a certificado de participação
Detran RJ alerta para tentativas de fraude do IPVA
Quadrilhas usam sites falsos para emitir boletos
Taxa de desemprego fica em 5,6% em setembro, revela IBGE
Número ficou ligeiramente acima da mediana das estimativas do mercado
Caixa conclui pagamento da parcela do Bolsa Família de outubro nesta sexta-feira
Recebem hoje beneficiários com NIS de final 0
Empresa do setor de logística abre inscrições para programa de trainee
Processo seletivo inclui testes on-line, vídeo de apresentação, dinâmica com gestores e painel com a diretoria
