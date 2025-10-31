Número de empregados com carteira assinada chegou a 39,2 milhõesReprodução
Esse resultado mostra que, no trimestre, a população desocupada no País ficou em 6,045 milhões, menor contingente da série; uma queda de 3,3% em relação ao trimestre anterior e de 11,8% na comparação com o mesmo período de 2024.
A população inserida no mercado de trabalho permaneceu estável, acima de 102 milhões, ainda em patamar recorde, enquanto o nível da ocupação ficou em 58,7%.
Já o número de empregados com carteira assinada renovou seu recorde, chegando a 39,2 milhões.
A pesquisa também mostra que a renda média real do trabalhador foi de R$ 3.507 no trimestre encerrado em setembro. Esse resultado representa alta de 4% em relação ao mesmo trimestre de 2024.
Houve geração de postos de trabalho em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (210 mil), transporte (17 mil), agricultura (260 mil), alojamento e alimentação (60 mil) e construção (249 mil).
Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações na indústria (185 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (724 mil trabalhadores a mais), construção (172 mil pessoas), informação, comunicação e atividades financeiras (252 mil), transporte (371 mil), agricultura (56 mil) e alojamento e alimentação (27 mil). Houve demissões no comércio (-10 mil), outros serviços (-116 mil) e serviços domésticos (-301 mil).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.