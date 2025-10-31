Número de empregados com carteira assinada chegou a 39,2 milhões - Reprodução

Publicado 31/10/2025 11:49 | Atualizado 31/10/2025 11:52

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em setembro, repetindo a menor taxa da série histórica que teve início em 2012, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta sexta-feira, 31, pelo IBGE.



Esse resultado mostra que, no trimestre, a população desocupada no País ficou em 6,045 milhões, menor contingente da série; uma queda de 3,3% em relação ao trimestre anterior e de 11,8% na comparação com o mesmo período de 2024.



A população inserida no mercado de trabalho permaneceu estável, acima de 102 milhões, ainda em patamar recorde, enquanto o nível da ocupação ficou em 58,7%.



Já o número de empregados com carteira assinada renovou seu recorde, chegando a 39,2 milhões.



A pesquisa também mostra que a renda média real do trabalhador foi de R$ 3.507 no trimestre encerrado em setembro. Esse resultado representa alta de 4% em relação ao mesmo trimestre de 2024.

Atividades econômicas

Cinco das dez atividades econômicas registraram demissões no trimestre encerrado em setembro, segundo os dados da Pnad Contínua. Na passagem do trimestre terminado em junho para o trimestre encerrado em setembro, houve redução na ocupação em serviços domésticos (-165 mil), indústria (-19 mil), informação, comunicação e atividades financeiras, profissionais e administrativas (-85 mil), outros serviços (-137 mil) e comércio (-274 mil).



Houve geração de postos de trabalho em administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (210 mil), transporte (17 mil), agricultura (260 mil), alojamento e alimentação (60 mil) e construção (249 mil).



Em relação ao patamar de um ano antes, houve contratações na indústria (185 mil), administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (724 mil trabalhadores a mais), construção (172 mil pessoas), informação, comunicação e atividades financeiras (252 mil), transporte (371 mil), agricultura (56 mil) e alojamento e alimentação (27 mil). Houve demissões no comércio (-10 mil), outros serviços (-116 mil) e serviços domésticos (-301 mil).