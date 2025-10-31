Desde dezembro de 2022, o preço médio do gás natural acumula redução da ordem de 33% - Foto: Ilustração

Publicado 31/10/2025 14:45

A Petrobras informou que, conforme os contratos acordados com as distribuidoras, os preços de venda da molécula de gás natural serão atualizados a partir deste sábado, 1º de novembro, com redução média de cerca de 1,7% em relação ao trimestre anterior.

Os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do preço do petróleo Brent e da taxa de câmbio do dólar para o real.

Para o trimestre que inicia em novembro de 2025, a referência do petróleo Brent subiu 2,18% e o câmbio teve apreciação de 3,83% (isto é, a quantia em reais para se converter em um dólar reduziu 3,83%).

Desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula vendida às distribuidoras acumula uma redução da ordem de 33%. As variações por distribuidora dependem dos produtos contratados com a Petrobras.