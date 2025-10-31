Desde dezembro de 2022, o preço médio do gás natural acumula redução da ordem de 33%Foto: Ilustração
Petrobras reduz preço do gás natural em 1,7%, em média, a partir deste sábado
Reajuste faz parte dos contratos com as distribuidoras
Mutirão de renegociação de dívidas bancárias começa neste sábado
Instituições financeiras oferecerão condições especiais para débitos em atraso de cartão de crédito, cheque especial e consignado
Comércio carioca espera aumento de até 2% nas vendas para o Halloween
Lojas apostam em itens temáticos e decoração para atrair consumidores
BMG vai ressarcir cobranças indevidas de empréstimos para aposentados
Banco firmou termo de compromisso com o INSS para corrigir práticas
IBGE: emprego com carteira assinada no setor privado bate recorde de 39,229 milhões de pessoas
Outras 13,498 milhões de pessoas trabalham na iniciativa particular
Desemprego no trimestre cai para menor taxa da série histórica
IBGE registrou queda de 11,8% na comparação com mesmo período de 2024
