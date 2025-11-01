Acordo com credores dá fôlego financeiro à AzulDivulgação
Segundo a companhia aérea, o Comitê pretende incentivar todos os credores quirografários gerais a votar a favor do Plano após a aprovação pelo Tribunal.
A companhia também apresentou versões revisadas do plano e da Disclosure Statement, além de um termo de acordo, cada um refletindo os termos do acordo com o Comitê e representando progresso contínuo dentro do cronograma proposto pela Azul para o Chapter 11.
"Seguimos avançando em nosso processo de reestruturação com o apoio de nossos principais stakeholders, incluindo nossos credores quirografários, com os quais chegamos a um acordo após negociações construtivas", disse John Rodgerson, CEO da Azul em nota à imprensa.
Os marcos alcançados neste sábado, segundo ele, "demonstram um impulso positivo na transformação de nosso negócio, enquanto trabalhamos para fortalecer nossa estrutura de capital e avançar rumo à saída do processo como uma empresa ainda mais forte e sustentável."
Próximos passos
A Audiência de Divulgação para aprovar a Declaração de Divulgação da Azul e o Acordo de Compromisso de Backstop está agendada para a próxima terça-feira, 4, às 11 horas (horário da Costa Leste dos EUA).
Uma vez aprovada, a declaração de divulgação será distribuída aos credores junto com o Plano de Reorganização, para ser analisado e votado. O Tribunal então realizará uma audiência para confirmar o Plano de Reorganização da Azul.
A audiência de confirmação está atualmente agendada para 11 de dezembro.
