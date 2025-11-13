Decisão de abrir e o horário de funcionamento dos estabelecimentos nos feriados ficam a critério dos lojistas Renan Areias/Agência O Dia
Lojas do Rio estão autorizadas a abrir nos feriados deste sábado e da próxima quinta-feira
Estabelecimentos devem ter o termo de adesão para trabalho, que é obrigatório
Lojas do Rio estão autorizadas a abrir nos feriados deste sábado e da próxima quinta-feira
Estabelecimentos devem ter o termo de adesão para trabalho, que é obrigatório
Setor de alimentação recebe positivamente as mudanças no vale-refeição
Decreto do presidente Lula muda as regras de utilização dos benefícios
Black Friday: Empresa abre mais de 1,2 mil vagas temporárias no Rio
Estado conta com mais de 34 centros logísticos
Varejo cresce 0,4% em outubro, revela Índice Stone
No Sudeste, apenas o Espírito Santo avançou, enquanto São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais seguiram em queda
Trabalha Rio vai cadastrar currículos em seis bairros na próxima semana
Serviço realizará o atendimento das 10h às 14h
Governo amplia acesso de empresas ao Plano Brasil Soberano
Ministérios mudaram critério mínimo para poder solicitar financiamento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.