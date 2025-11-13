Decisão de abrir e o horário de funcionamento dos estabelecimentos nos feriados ficam a critério dos lojistas - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 13/11/2025 14:17

O comércio do Rio — lojas de rua e de shoppings — poderá funcionar neste sábado, 15, Dia da Proclamação da República. O mesmo vale para o Dia da Consciência Negra, na próxima quinta-feira, 20. A decisão de abrir e o horário de funcionamento ficam a critério dos lojistas, lembrando que a jornada em feriados é limitada a seis horas pela Convenção Coletiva de Trabalho.

Os lojistas cariocas que desejarem abrir seus estabelecimentos nesses feriados devem emitir o Termo de Adesão para Trabalho nos Feriados, documento obrigatório que identifica os funcionários que cumprirão expediente e deve ser homologado tanto pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) como pelo Sindicato dos Comerciários do RJ (SECRJ).