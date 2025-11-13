Programa realiza encaminhamento de profissionais para vagas de emprego - Roberto Moreyra / SMTE

Programa realiza encaminhamento de profissionais para vagas de empregoRoberto Moreyra / SMTE

Publicado 13/11/2025 09:08

O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), percorrerá seis bairros na próxima semana. A ação começa na próxima segunda-feira (17) na Praça Nossa Senhora da Salete, na Rua Catumbi, 5.095, no Catumbi, das 10h às 14h.

Na terça-feira (18), o programa participará da Feira de Emprego – Fórum do Méier, na Rua Aristides Caire, 53, no Méier, e também estará no Santuário de São Benedito, na Avenida Dom Hélder Câmara, 6.653 – Pilares.



Já na quarta-feira (19), o atendimento será realizado no Colégio João Lyra Filho, localizado na Avenida Dom Hélder Câmara, 9.503, em Quintino. No dia seguinte, na quinta-feira (20), na Igreja Missionária Avante para Jesus Cristo, na Rua Clarimundo de Melo, 711, na Piedade.



A equipe do programa encerrará os atendimentos na Assembleia de Deus Kadosh, na Estrada do Pontal, 385, no Recreio, no sábado (22), Zona Oeste.



"Nosso foco é ampliar o acesso às oportunidades de trabalho, chegando a todas as regiões da cidade. Cada parada do Trabalha Rio representa uma chance real para quem busca recolocação profissional ou o primeiro emprego. Esse contato direto com as comunidades nos permite conectar o talento dos cariocas com as vagas disponíveis no mercado", destaca o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Além de identidade e CPF, o interessado em fazer seu cadastro no banco de oportunidades da SMTE deve levar carteira de trabalho, PIS e currículo para os locais de atendimento. Quem não puder ir às ações itinerantes, pode se inscrever no banco pela internet, no link: https://bit.ly/Cadastro_Emprego_SMTE

Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente no banco de oportunidades da SMTE em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.