Os selecionados no programa de trainee poderão trabalhar em plataformas de petróleo - Internet/Reprodução

Os selecionados no programa de trainee poderão trabalhar em plataformas de petróleoInternet/Reprodução

Publicado 13/11/2025 15:02

A Brava Energia abriu as inscrições para o seu primeiro programa de trainee offshore. Durante 18 meses, os aprovados participarão de campanhas de construção de poços e atuarão em áreas como Operações, Subsea, Poços, Reservatório, Instalações de Superfície e Manutenção. Terão, ainda, a oportunidade de embarcar em

FPSOs, plataformas fixas e na TLWP (plataforma flutuante). O início do programa será em fevereiro de 2026.



O processo seletivo será realizado em etapas, que incluem testes on-line, vídeo de apresentação, um estudo de caso, dinâmica de grupo presencial e entrevista com os finalistas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23. Para participar, é necessário ter graduação completa em Engenharia (qualquer uma), com conclusão entre 2023 e final de 2025; um a dois anos de experiência profissional, preferencialmente em Óleo e Gás; saber ler, escrever e se comunicar em inglês e ter disponibilidade para trabalhar presencialmente no Rio de Janeiro e para embarques.

Remuneração

A remuneração inicial do programa de trainee offshore é de R$ 11 mil, com progressão até R$ 15 mil ao longo dos 18 meses, além de adicionais para embarque offshore. O pacote de benefícios inclui vale transporte, vale refeição + alimentação (R$ 2.315,50), cartão flexível (R$ 570), plano de saúde e odontológico, previdência privada, seguro de vida e participação nos lucros e resultados (PLR) de até 4

salários.