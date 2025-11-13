Empresa oferece salários competitivos, benefícios, ambiente inclusivo e programas de desenvolvimento profissional - Divulgação/ Amazon

Empresa oferece salários competitivos, benefícios, ambiente inclusivo e programas de desenvolvimento profissionalDivulgação/ Amazon

Publicado 13/11/2025 10:30

A Amazon está com mais de 1,2 mil vagas temporárias no estado do Rio de Janeiro como parte da preparação nacional para a Black Friday. Os interessados devem se candidatar pela internet

As oportunidades incluem funções como controle de estoque, conferência de encomendas, separação de mercadorias, emissão de notas fiscais e manutenção de equipamentos, sem exigência de experiência prévia.

A empresa oferece salários competitivos, benefícios, ambiente inclusivo e programas de desenvolvimento profissional voltados à formação de talentos e crescimento de carreira.

As vagas reforçam a operação durante o período de maior demanda do varejo e refletem o ritmo acelerado de expansão da empresa no estado, que já conta com mais de 34 centros logísticos, 15 deles tendo sido inaugurados esse ano.



Para essa Black Friday, além das vagas no Rio, a empresa abriu 13 mil contratações temporárias nacionalmente, o dobro do ano anterior.

"Desde o início das operações, a Amazon já investiu mais de R$ 1,7 bilhão no Rio de Janeiro, fortalecendo sua cadeia de abastecimento e gerando milhares de oportunidades de emprego e capacitação profissional em diversas regiões", disse a empresa.



"Uma das muitas oportunidades para iniciar carreira na Amazon são as vagas em nossas operações por todos os estados do Brasil, abertas durante todos os meses do ano. Nossas operações funcionam como porta de entrada para milhares de profissionais, que recebem capacitação em tecnologias avançadas, gerando oportunidades reais de contratação efetiva e crescimento profissional,” explicou Fabiano Arroyo, líder de RH para as operações da Amazon Brasil.