Programa selecionará projetos voltados para o desenvolvimento sustentávelReprodução

Publicado 13/11/2025 18:57

A Secretaria Especial de Integração Metropolitana (Seim) prorrogou as inscrições para o programa Integra Rio 2025. O novo prazo é até 23h59 de quarta-feira, 19. O programa vai selecionar e patrocinar até 145 projetos voltados ao desenvolvimento urbano sustentável. A iniciativa tem como foco ações que promovam o crescimento econômico, a inclusão social, a preservação ambiental e o fortalecimento institucional no município e em todo o estado.

Os projetos selecionados poderão receber patrocínios nos valores entre R$ 25 mil até R$ 500 mil, de acordo com a categoria e a relevância da proposta. Para participar, é necessário que pelo menos parte da iniciativa seja realizada no município do Rio de Janeiro e que os proponentes comprovem contrapartidas para a cidade.

"Por meio do programa Integra Rio 2025, vamos apoiar projetos que promovam cooperação, desenvolvimento e geração de empregos, fortalecendo diversos setores e melhorando a qualidade de vida da população. É hora de transformar ideias em realidade", destaca a secretária especial de Integração Metropolitana, Cynthia Felix.

As propostas poderão se enquadrar em três categorias principais:

- Integração para o empreendedorismo, negócios sociais e geração de emprego e renda;

- Integração por meio de eventos sociais, educacionais, ambientais, culturais, esportivos e turísticos;

- Integração para inclusão social.

Com a iniciativa, a secretaria busca fomentar projetos que contribuam diretamente para o fortalecimento da cidade e a promoção de uma rede integrada de desenvolvimento urbano sustentável em todo o Estado.