Conselho do FGTS aprova teto de R$ 2,25 mi para habitação sem diferença por data de contrato Reprodução
Conselho aumenta limite para uso do FGTS em compra de imóveis de até R$ 2,25 milhões
Com a medida, contratos novos e antigos entram no teto, independente da data de assinatura
Câmara aprova PL de reajuste e gratificação de até 100% dos vencimentos de servidores do TCU
Proposta atualiza a gratificação de desempenho que pode render uma parcela de 40% a 100% do vencimento básico dos servidores
Estudo defende substituir vale-transporte por tarifa zero universal
Fundo criado com contribuição de empresa bancaria as passagens
CNU 1: Governo convoca 3,9 mil aprovados para vagas em órgãos federais
Vagas são adicionais e remanescentes de etapas anteriores do certame
Governo Central registra superávit de R$ 36,5 bilhões em outubro
Resultado supera expectativas e é o quarto melhor para o mês
Lula sanciona lei que amplia isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
Medida foi uma promessa de campanha do presidente e passa a valer para a declaração do próximo ano
