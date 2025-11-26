CNU 1: Governo convoca 3,9 mil aprovados para vagas em órgãos federaisimagem ilustrativa
Do total de 3.910 vagas, 1.977 são adicionais em relação às 6, 6 mil originais do CPNU 1, distribuídas para 21 órgãos federais. O incremento representa um adicional de 30% em relação ao total previsto inicialmente.
O restante das convocações (1.933) correspondem a vagas remanescentes que não foram preenchidas nas primeiras chamadas do processo seletivo.
>>>> Confira aqui a convocação dos aprovados para as novas vagas pelo Ministério da Gestão, por bloco temático
Cursos de formação
Posteriormente, serão publicados os editais específicos de cada curso de formação, nos quais constarão as datas de matrícula e de realização dos mesmos.
Próximos passos
Depois da nomeação, o candidato tem até 30 dias para tomar posse. Em seguida, o servidor empossado tem 15 dias para se apresentar no órgão onde assumirá o cargo e entrar em exercício. Esse é o momento em que ele começa oficialmente suas atividades no serviço público.
Requisitos para tomar posse
- Ser brasileiro ou português amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para candidatos do sexo masculino);
- Ter a escolaridade exigida para o cargo;
- Ter idade mínima de 18 anos;
- Apresentar aptidão física e mental para o cargo;
- Declarar bens e valores patrimoniais, bem como o exercício ou não de outro cargo público;
- Não ser beneficiário do seguro-desemprego.
Orçamento
CNU 2024
As provas da seleção em formato inédito no Brasil foram realizadas em agosto de 2024, em 228 cidades das cinco regiões brasileiras.
O chamado Enem dos Concursos buscou democratizar o acesso ao serviço público e promover diversidade na administração federal.
O mesmo modelo serviu de base para o CNU 2025, que está em andamento. A segunda edição conta com 3.652 vagas para 32 órgãos federais (ministérios, autarquias e fundações). A primeira fase objetiva já foi realizada e os classificados farão a segunda prova, em formato discursivo, no próximo dia 7 de dezembro.
