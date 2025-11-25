Mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos receberão bolsa com valor diferenciado de R$ 858 - Divulgação

Publicado 25/11/2025 18:44

O Programa Autonomia e Renda Petrobras, realizado em parceria com a Firjan Senai Sesi, está com inscrições abertas até domingo, 30. A iniciativa oferece 240 vagas gratuitas em cursos técnicos que atendem a demandas do setor de Óleo e Gás no Estado. O objetivo do programa é qualificar profissionalmente e ampliar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Em seu terceiro ciclo de oferta de vagas, o programa atende moradores do entorno dos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói e Macaé com cursos técnicos em Qualidade, Soldagem, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Mecânica e Automação. É preciso verificar no edital o município onde cada um dos cursos e turmas serão oferecidos.

Além da formação profissional, a iniciativa conta com uma carga horária voltada para oficinas de Desenvolvimento Humano (DH), uma metodologia da Firjan Sesi, que tem como finalidade fortalecer as competências sociais nos participantes, elevando seu potencial de empregabilidade.

O programa prevê ainda a concessão de bolsas-auxílio de R$ 660 mensais aos participantes. Mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos receberão bolsa com valor diferenciado de R$ 858. Vale ressaltar que o público prioritário do programa são pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Além das mulheres, pessoas trans, indígenas, quilombolas, pretos e pardos, migrantes e refugiados e PCDs.