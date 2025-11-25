Mulheres com filhos de até 11 anos de idade completos receberão bolsa com valor diferenciado de R$ 858Divulgação
Programa da Petrobras oferece 240 vagas em cursos gratuitos
Iniciativa prevê a concessão de bolsa-auxílio de R$ 660 mensais
Evento disponibiliza vagas de estágio e jovem aprendiz na estação Maracanã do metrô
Ação do CIEE ocorrerá nesta quarta e na quinta-feira
Rede de hotéis promove nova edição da feira de empregos
Vagas disponíveis são destinadas a pessoas com deficiência
Firjan Senai oferece mais de 11,3 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação no estado do Rio
Edital contempla 462 turmas no presencial, semipresencial e EAD
Rio começa a semana com mais de 5 mil vagas de empregos e estágios
Oportunidades abrangem diferentes setores, municípios e níveis de escolaridade
OAB-RJ lança curso de Delegado de Direitos Humanos
Inscrições são gratuitas e podem ser feitas até quinta-feira
