Todas as vagas de emprego da Rede Windsor são em regime CLTRede Windsor/Divulgação
As oportunidades são efetivas e regidas pela CLT, abrangendo os 15 hotéis da Rede Windsor situados no Centro, Zona Sul e Barra da Tijuca. Todas as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência (PcD), reforçando o compromisso da Rede com inclusão e diversidade no mercado de trabalho. Além do salário, os colaboradores recebem refeições no local, uniformes higienizados pelo hotel e planos de saúde e odontológico sem custo adicional. Experiências anteriores em funções operacionais, mesmo sem registro formal, serão consideradas diferenciais no currículo dos candidatos.
Entre as vagas disponíveis estão:
- Limpeza & Conservação: Auxiliar de Limpeza, Camareiras/os e Auxiliar de Lavanderia;
- Restaurante e Eventos: Garçom, Cumim, Montadores de Eventos e Barman;
- Cozinha: Ajudante de Cozinha, Cozinheiro, Saladeiro, Sushiman, Confeiteiro e Padeiro;
- Atendimento bilíngue: Recepcionista, Hostess, Coordenador de Eventos e Telefonista;
- Manutenção: Técnicos em Hidráulica, Elétrica e Refrigeração.
Há vagas para estágio para estudantes de Gastronomia, Nutrição, Relações Internacionais, Turismo e Hotelaria, Administração, Gestão de Pessoas, entre outros. A inciativa também oferece oportunidades para o programa Jovem Aprendiz.
Os interessados deverão preencher uma ficha de cadastro com informações básicas e receberão detalhes sobre as vagas disponíveis, remuneração, benefícios, etapas do processo seletivo e os requisitos de cada função. Os candidatos cujos perfis forem compatíveis serão contatados em até 12 dias para dar sequência à seleção com a equipe de recrutamento. Quem preferir pode levar o currículo impresso e atualizado, que será anexado à ficha no momento do cadastro.
Serviço
Horário: 13h às 17h
Local: Travessa Marrocos, 1 (Quadra do Fogueteiro) – Rio Comprido, Rio de Janeiro
Obs.: As vagas são destinadas preferencialmente a moradores das comunidades participantes.
