Todas as vagas de emprego da Rede Windsor são em regime CLT - Rede Windsor/Divulgação

Publicado 25/11/2025 14:23

Com o objetivo de gerar oportunidades de emprego e incentivar a formação profissional de jovens e adultos, a Rede Windsor Hoteis realiza mais uma edição da Feira de Empregabilidade, em parceria com a Escola de Artes do Spanta. O evento acontece nesta quarta-feira, 26, das 13h às 17h, no Fallet/Fogueteiro, comunidade localizada no Rio Comprido, na Zona Norte.

Preferencialmente destinada a moradores da região, a iniciativa tem como objetivo aproximar talentos locais das vagas operacionais disponíveis nas unidades da Rede Windsor no Rio de Janeiro. Até o momento, a ação já passou por diversas comunidades cariocas, como Santa Marta (Botafogo), Santo Amaro (Catete), Tabajaras (Copacabana), Morro Azul (Flamengo), Manguinhos (Benfica), Rocinha (São Conrado) e Caju.



As oportunidades são efetivas e regidas pela CLT, abrangendo os 15 hotéis da Rede Windsor situados no Centro, Zona Sul e Barra da Tijuca. Todas as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência (PcD), reforçando o compromisso da Rede com inclusão e diversidade no mercado de trabalho. Além do salário, os colaboradores recebem refeições no local, uniformes higienizados pelo hotel e planos de saúde e odontológico sem custo adicional. Experiências anteriores em funções operacionais, mesmo sem registro formal, serão consideradas diferenciais no currículo dos candidatos.



Entre as vagas disponíveis estão:



- Limpeza & Conservação: Auxiliar de Limpeza, Camareiras/os e Auxiliar de Lavanderia;



- Restaurante e Eventos: Garçom, Cumim, Montadores de Eventos e Barman;



- Cozinha: Ajudante de Cozinha, Cozinheiro, Saladeiro, Sushiman, Confeiteiro e Padeiro;



- Atendimento bilíngue: Recepcionista, Hostess, Coordenador de Eventos e Telefonista;



- Manutenção: Técnicos em Hidráulica, Elétrica e Refrigeração.



Há vagas para estágio para estudantes de Gastronomia, Nutrição, Relações Internacionais, Turismo e Hotelaria, Administração, Gestão de Pessoas, entre outros. A inciativa também oferece oportunidades para o programa Jovem Aprendiz.



Os interessados deverão preencher uma ficha de cadastro com informações básicas e receberão detalhes sobre as vagas disponíveis, remuneração, benefícios, etapas do processo seletivo e os requisitos de cada função. Os candidatos cujos perfis forem compatíveis serão contatados em até 12 dias para dar sequência à seleção com a equipe de recrutamento. Quem preferir pode levar o currículo impresso e atualizado, que será anexado à ficha no momento do cadastro.



Serviço

Evento: Feira de Empregabilidade

Data: quarta-feira, 26



Horário: 13h às 17h



Local: Travessa Marrocos, 1 (Quadra do Fogueteiro) – Rio Comprido, Rio de Janeiro



Obs.: As vagas são destinadas preferencialmente a moradores das comunidades participantes.