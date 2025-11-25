O CIEE em Movimento acontecerá das 9h às 16h, na estação Maracanã do metrô - CIEE/Divulgação

O CIEE em Movimento acontecerá das 9h às 16h, na estação Maracanã do metrôCIEE/Divulgação

Publicado 25/11/2025 16:54

Nesta quarta, 26, e quinta-feira, 27, das 9h às 16h, acontece mais uma edição do CIEE Rio em Movimento, em parceria com o MetrôRio. A ação será realizada no mezanino da estação Maracanã. Durante os dois dias, o público poderá realizar cadastro, obter orientação e encaminhamento imediato para vagas de estágio, aprendizagem e oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs).



Para a capital, há 882 vagas de estágio, 322 oportunidades para o programa Jovem Aprendiz. Além disso, a ação do CIEE disponibiliza mais de 60 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, distribuídas em diversas regiões do Estado.

