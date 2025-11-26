Oportunidades para universitários abrangem áreas como Marketing, Engenharia, Tecnologia, E-commerce e Recursos Humanos - Divulgação

Publicado 26/11/2025 12:02

A EssilorLuxottica, empresa de design, fabricação e distribuição de produtos para cuidados com a visão, óculos e soluções de med-tech, está com inscrições para o Programa de Estágio 2026. As oportunidades estão distribuídas em Duque de Caxias e Rio. Os interessados devem se candidatar até o dia 14 de dezembro pela internet

As posições contemplam curso superior de diferentes áreas de atuação, como Marketing, Administração, Economia, E-commerce, Engenharia, Tecnologia, Supply Chain, Financeiro, Controladoria, Recursos Humanos, Jurídico, Qualidade, Design, Projetos, Compras, Comunicação, Laboratórios e Vendas.

A bolsa auxílio oferece remuneração de R$ 1.900,00 e inclui benefícios como desconto em produtos, plano de saúde e odontológico, ticket restaurante e/ou alimentação no local, vale-transporte e/ou fretado, Programa "Conte Comigo" e acesso a cursos de idiomas.



O programa tem início previsto para fevereiro de 2026, com duração de até dois anos, e oferece trilhas de aprendizado que combinam capacitação técnica, desenvolvimento de competências comportamentais e acompanhamento contínuo dos gestores.



"Acreditamos que o desenvolvimento de jovens talentos é essencial para o futuro da EssilorLuxottica e para a transformação do nosso mercado. Queremos que nossos estagiários tenham a oportunidade de aprender com profissionais de referência e experimentar desafios reais em um ambiente que fomenta a inovação e a diversidade. Nosso objetivo é que ao final do nosso programa de estágio, o talento esteja preparado e motivado para continuar sua jornada profissional, ajudando a impulsionar o nosso propósito de empoderar as pessoas por meio da visão", destaca Vanessa Proença, Vice-Presidente de Recursos Humanos da EssilorLuxottica para a América Latina.