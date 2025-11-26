Para ingressar no programa aprendiz da Raizen, o candidato precisa ter de 16 a 21 anos e 11 mesesReprodução
No Rio de Janeiro, as cagas disponíveis são para a unidade da Raizen na Ilha do Governador. O programa conta com as áreas de Aprendiz Administrativo e Aprendiz Técnico e Operacional. O objetivo é oferecer o primeiro passo no mercado de trabalho, com foco em aprendizado prático e desenvolvimento de habilidades.
- Aprendiz Administrativo: Apoio em tarefas administrativas, atendimento, organização de documentos, controle de arquivos e planilhas, lançamentos de dados, auxílio no controle de materiais e notas fiscais, elaboração de relatórios, organização de agendas e e-mails e cumprimento das normas de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente);
- Aprendiz Técnico e Operacional: Apoio na organização e execução de manutenções, aplicação de planos de manutenção, identificação de falhas, troca de peças, participação em montagens e calibração, colaboração na organização e limpeza do ambiente de trabalho e cumprimento das normas de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente).
Os candidatos que atenderem aos requisitos, passarão por uma seleção composta por testes on-line, dinâmicas em grupo e entrevistas com a liderança da Raízen. As inscrições podem ser feitas pelo site do processo seletivo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.