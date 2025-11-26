Para ingressar no programa aprendiz da Raizen, o candidato precisa ter de 16 a 21 anos e 11 meses - Reprodução

Publicado 26/11/2025 05:00

A Raízen tem inscrições para mais de 400 vagas de aprendizes nos diversos escritórios, bases e usinas da companhia, nas áreas administrativa, técnica e operacional. O prazo para as inscrições é até domingo, 30. Para se candidatar às vagas de aprendiz, o candidato precisa ter de 16 a 21 anos e 11 meses; estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou Ensino Técnico; e, somente para as vagas Senai, é preciso realizar matrícula dentro do prazo, após aprovação. Não é necessário ter experiência profissional.