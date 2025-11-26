Cursos são totalmente on-line e podem ser concluídos em até seis meses - Divulgação/ Mover

Cursos são totalmente on-line e podem ser concluídos em até seis mesesDivulgação/ Mover

Publicado 26/11/2025 12:16

O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) está com inscrições abertas para o programa de Idiomas. A iniciativa, realizada em parceria com a EF, oferece bolsas 100% gratuitas para pessoas negras em cursos de inglês, francês, alemão, espanhol e sueco. As inscrições podem ser feitas pela internet até 30 de novembro — ou até o preenchimento total das vagas.

Os cursos são totalmente on-line e podem ser concluídos em até seis meses, com flexibilidade para que cada participante organize sua rotina de estudos. O programa é afirmativo e destinado a pessoas autodeclaradas negras (pretas ou pardas) com 16 anos ou mais.

"A fluência em um novo idioma é fundamental para o desenvolvimento de carreiras. Temos uma parceria com a EF há 3 anos que já impactou aproximadamente 100.000 pessoas com o oferecimento de bolsas de estudo de inglês. Agora, ampliamos essa ação e estamos democratizando o acesso a outros idiomas para acelerar ainda mais as trajetórias profissionais", afirmou Fernando Soares, gerente de Projetos, Operações e Dados do Mover.

As bolsas representam uma oportunidade de desenvolver novas habilidades, ampliar horizontes profissionais e impulsionar a carreira com um certificado internacional ao final do curso. A iniciativa integra a meta do Mover de gerar 3 milhões de oportunidades de capacitação, emprego e empreendedorismo.