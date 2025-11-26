Cursos são totalmente on-line e podem ser concluídos em até seis mesesDivulgação/ Mover
Programa oferece 5 mil bolsas de idiomas para pessoas negras
Interessados podem se inscrever para cursos de inglês, francês, alemão, espanhol e sueco
Multinacional abre inscrições para programa de estágio no Rio
Iniciativa tem início previsto para fevereiro de 2026
Empresa está com inscrições abertas até domingo para vagas de aprendiz
Candidato precisa estar cursando ou ter concluído o ensino médio ou técnico
Programa da Petrobras oferece 240 vagas em cursos gratuitos
Iniciativa prevê a concessão de bolsa-auxílio de R$ 660 mensais
Evento disponibiliza vagas de estágio e jovem aprendiz na estação Maracanã do metrô
Ação do CIEE ocorrerá nesta quarta e na quinta-feira
Rede de hotéis promove nova edição da feira de empregos
Vagas disponíveis são destinadas a pessoas com deficiência
