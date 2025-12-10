Rio bate recorde de eventos em 2025 e movimento injeta mais de US$ 1,6 bilhão na economia - Divulgação / Riotur

Rio bate recorde de eventos em 2025 e movimento injeta mais de US$ 1,6 bilhão na economiaDivulgação / Riotur

Publicado 10/12/2025 18:37

O Rio de Janeiro fechou 2025 com o maior calendário de eventos já registrado na cidade. Segundo levantamento apresentado nesta terça-feira (9), foram 712 eventos ao longo do ano — um crescimento de 42,9% em relação a 2024. O movimento gerou impacto estimado em US$ 1,6 bilhão na economia carioca, além de US$ 80,3 milhões em arrecadação de ISS.

Os números foram divulgados durante encontro do Conselho Curador do Visit Rio, no Copacabana Palace. O balanço mostra que o setor de eventos, que engloba desde congressos e festivais até competições esportivas, segue como uma das forças da economia local.

Esporte lidera

O destaque de 2025 foi o esporte: 284 eventos (40% do total). O avanço, segundo o levantamento, tem relação com parcerias firmadas entre a prefeitura, entidades do setor e organizações do trade turístico. A diversidade também cresceu: 15% dos eventos foram internacionais, 21% nacionais e 64% regionais.

Para o presidente-executivo do Visit Rio, Luiz Strauss, o ano foi “extraordinário”. Ele afirma que a Fundação projeta novo crescimento em 2026: “Esperamos ampliar em 15% o volume de eventos e já temos 161 confirmados”, disse.

O que esperar de 2026

A previsão é de 819 eventos no ano que vem. A estratégia inclui articulação com empresas, aprimoramento do atendimento ao trade e reforço na estrutura para receber viagens de imprensa, influenciadores e operadores turísticos — ações que, segundo o setor, ajudam a impulsionar a imagem da cidade e atrair negócios.

Outro ponto destacado durante o encontro foi o primeiro ano do decreto municipal que obriga eventos apoiados pela Prefeitura a exibirem a marca Visit Rio. A medida, segundo o setor, aumentou a visibilidade da cidade nas ações de promoção turística.

Crescimento do setor de turismo e negócios

Entre 2019 e 2025, a área de MICE (feiras, congressos e eventos corporativos) cresceu 166%. Em 2025, foram 124 prospecções de eventos, 152 apoios institucionais, 40 visitas técnicas e 29 eventos captados — melhor resultado da série histórica.

A Fundação também participou de 43 feiras e ações promocionais e organizou 13 eventos próprios. No relacionamento com o setor, foram 118 encontros, além de 34 famtours e 16 presstrips. Ao todo, 39 empresas passaram a integrar a rede de associados.

Busca por informações turísticas cresce

O site do Visit Rio contabilizou 31,4 milhões de impressões no Google e mais de 1 milhão de visualizações ao longo do ano, consolidando-se como um dos principais guias online de hotéis, restaurantes, passeios e serviços da cidade.

Nas redes sociais, o interesse também aumentou: o perfil no LinkedIn teve 637 mil impressões, tornando-se um dos mais engajados da categoria; no Instagram, são 191 mil seguidores e mais de 19 milhões de contas alcançadas em 2025.