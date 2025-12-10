Adesão ao Refis deverá ser aberta nos próximos diasMarcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Governo do Estado publica decreto de regulamentação do Refis
Iniciativa permite o pagamento de dívidas de ICMS de empresas com o Estado em até 90 meses, com descontos em juros e multas que podem chegar a 95%
BC: riscos de alta e baixa para inflação seguem mais elevados que o usual
Banco Central manteve em 15% a taxa Selic
Receitas do petróleo reforçam dependência de municípios da costa, aponta levantamento
Estudo revisa série histórica das bacias de Santos, Campos e Espírito Santo e mostra peso dos royalties nos orçamentos locais
BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela quarta vez seguida
Taxa Selic está no maior nível em quase 20 anos
Premiação Nacional Elas Litterae celebra mulheres de destaque em 2025
Lançamento do livro 'O Poder da Sua História' integra evento que valoriza trajetórias femininas e inspira protagonismo nos negócios
Rio bate recorde de eventos em 2025 e movimento injeta mais de US$ 1,6 bilhão na economia
Calendário teve 712 eventos ao longo do ano, maior número da história; setor deve crescer 15% em 2026
