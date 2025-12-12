Movimentando esperado para o setor é um total de pelo menos R$ 6,2 bilhões em vendasFreepik / Zhouhao
Outro indicador que deve crescer é o ticket médio. A expectativa é que, em 2025, o ticket médio seja de R$ 221,08, o que representa um aumento de 3,4% em relação ao Natal de 2024. Os produtos que mais devem se destacar na data comemorativa são: Perfumaria e Cosméticos (83%), Vestuário (76%) e Calçados (74%).
As principais iniciativas dos shoppings para atrair o público neste Natal são: Ganhe e Concorra (52%), Compre e Ganhe (22%) e Sorteio (22%). Além disso, 40% dos participantes da pesquisa indicaram que receberão quiosques e lojas pop-up. Entre os shoppings que adotarão esse formato, a média é de aproximadamente duas unidades por empreendimento. As categorias mais citadas foram: artigos natalinos, fotografia, doces e chocolates.
"O setor está preparado e animado para o Natal de 2025. O crescimento de indicadores como fluxo de visitantes, vendas e ticket médio demonstra o fortalecimento do setor e reafirma o papel fundamental dos shoppings na geração de oportunidades e no impulso à economia nacional", afirmou Glauco Humai, presidente da Associação Brasileira de Shoppings.
