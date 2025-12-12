Movimentando esperado para o setor é um total de pelo menos R$ 6,2 bilhões em vendas - Freepik / Zhouhao

Publicado 12/12/2025 11:24

A pesquisa indica que, para 57% dos centros de compra, o fluxo de visitantes deverá ser superior ao de 2024, com crescimento de 1,0%. Para atender a esse aumento, 85% dos shoppings funcionarão em horário diferenciado, sendo a maioria com abertura uma hora antes e/ou fechamento uma hora depois do horário normal. O levantamento foi divulgado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

De acordo com a sondagem, o setor também está otimista em relação às vendas. Cerca de 82% esperam um aumento na comparação com 2024, atingindo um crescimento de 5,0% no Brasil e movimentando um total de pelo menos R$ 6,2 bilhões em vendas.



Outro indicador que deve crescer é o ticket médio. A expectativa é que, em 2025, o ticket médio seja de R$ 221,08, o que representa um aumento de 3,4% em relação ao Natal de 2024. Os produtos que mais devem se destacar na data comemorativa são: Perfumaria e Cosméticos (83%), Vestuário (76%) e Calçados (74%).



As principais iniciativas dos shoppings para atrair o público neste Natal são: Ganhe e Concorra (52%), Compre e Ganhe (22%) e Sorteio (22%). Além disso, 40% dos participantes da pesquisa indicaram que receberão quiosques e lojas pop-up. Entre os shoppings que adotarão esse formato, a média é de aproximadamente duas unidades por empreendimento. As categorias mais citadas foram: artigos natalinos, fotografia, doces e chocolates.



"O setor está preparado e animado para o Natal de 2025. O crescimento de indicadores como fluxo de visitantes, vendas e ticket médio demonstra o fortalecimento do setor e reafirma o papel fundamental dos shoppings na geração de oportunidades e no impulso à economia nacional", afirmou Glauco Humai, presidente da Associação Brasileira de Shoppings.