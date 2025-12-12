Adesão ao Refis poderá ocorrer até 7 de fevereiro de 2026Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Contribuintes já podem aderir ao Refis do governo do Estado
Dívidas de ICMS têm parcelamento em até 90 meses, com descontos que chegam a 95%
CNU: FGV muda horário de bancas de pessoas negras e com deficiência
Candidatos devem acessar novamente o cartão de confirmação
Bolsa sobe 0,99% e volta a superar os 160 mil pontos
Dólar avança para R$ 5,41, mas cai 0,39% na semana
Bancos fecham proposta para emprestar R$ 12 bilhões aos Correios
Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander devem participar do negócio
Aplicativos do Bradesco chegam a pelo menos 11 horas de instabilidade, sem previsão de retomada
Usuários dizem que problemas começaram no início da manhã
Previ-Rio define regras do recadastramento de aposentados e pensionistas para 2026
Atualização anual deverá ser feita no mês de aniversário, presencialmente no Santander ou pelo Gov.br; menores e curatelados precisam ir ao banco
