Alckmin disse que governo brasileiro continua negociando a redução das tarifas imposta pelos EUA
Lula pediu para Trump suspender a tarifa extra de 40% enquanto negociam
Taxação de 0% a 10% atinge 51% das exportações brasileiras para os EUA
Rede de salões de beleza oferece 42 vagas de emprego
As oportunidades são para unidades nas regiões Serrana, dos Lagos e Metropolitana
Enel oferece condições especiais para renegociação de dívidas
Para clientes que possuem a tarifa social, o parcelamento pode ser de até 36 vezes
Iguá abre processo seletivo com 16 vagas de emprego no Rio e em Miguel Pereira
Há oportunidades para diferentes níveis de formação, com posições afirmativas para pessoas com deficiência
Alckmin: 'País tem cenário de copo meio cheio, inflação em queda, e meio vazio, juros altíssimos'
Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento afirmou que o momento atual 'não é um céu de brigadeiro'
Lula destaca números da economia e diz que ricos vão compensar isenção do IR
Segundo o presidente, o momento brasileiro é especial devido à diminuição da extrema pobreza e do desemprego, além do crescimento dos empregos formais
