Presidente Lula - Reprodução/ redes sociais/ Canal Gov

Presidente LulaReprodução/ redes sociais/ Canal Gov

Publicado 12/12/2025 13:24 | Atualizado 12/12/2025 13:48

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vangloriou nesta sexta-feira, 12, os números econômicos durante um discurso em Brasília. Segundo o petista, o momento brasileiro é especial devido à diminuição da extrema pobreza e do desemprego, além do crescimento dos empregos formais.

Lula também destacou a isenção de quem ganha até R$ 5 mil do imposto de renda, e afirmou que os mais ricos vão compensar a "libertação do povo pobre" da tributação.



"Avançamos na luta contra a justiça tributária. A partir de janeiro de 2026, quem recebe até R$ 5 mil, não paga mais imposto de renda neste País, e quem ganha até R$ 7.300, vai pagar menos imposto do que paga hoje. A compensação sobre essa libertação do povo pobre pagar imposto de renda, virá da taxação que estamos fazendo na camada mais rica da população", disse Lula.



O presidente disse ainda que é preciso apenas "eleger alguém que não presta" para destruir uma política pública. Segundo o petista, é preciso que o Estado vá até a população, e não o contrário.



Lula anunciou que, no ano que vem, o governo vai tentar realizar três mutirões por mês de veículos e equipamentos do programa Agora Tem Especialistas pelo Brasil. A iniciativa é uma das apostas do petista para alavancar a popularidade da gestão diante da chegada da campanha eleitoral.



O presidente participou na manhã desta sexta da 13ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, em Brasília.

Desigualdade

Lula tambpem afirmou que o Brasil continua a ser um dos países mais desiguais da Terra. Segundo o presidente, isso se dá por uma "minoria de milionários e bilionários" que concentram mais da metade das riquezas do País.



O petita disse ainda que o governo e a população precisam "lutar" para tornar a nação mais igualitária.



"O Brasil atingiu o menor nível de desigualdade da história, mesmo assim, continua a ser um dos países mais desiguais da Terra. Um país onde uma minoria de bilionários e milionários concentra mais da metade das riquezas. Enquanto essa vergonhosa desigualdade existir, nós e vocês teremos que lutar, lutar e lutar porque a gente jamais vai desistir. Lutar sempre, desistir jamais", declarou.



Lula enviou uma mensagem ao Congresso Nacional da Convenção Interamericana Contra as Formas de Descriminação e Tolerância. Com isso, o Legislativo precisa ratificar o texto para que o Brasil siga os preceitos adotados pelo continente.